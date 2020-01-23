ФСБ заявила о задержании украинца, оборудовавшего схроны со взрывчаткой в Крыму

24 января 2020, 12:10

ФСБ России заявила о задержании в Крыму жителя полуострова, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны с боеприпасами.

«ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов», - сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба сообщает, что в отношении задержанного следственным управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Суд отправил подозреваемого под арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщает ЦОС ФСБ.