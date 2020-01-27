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Общественное мнение
Общество
27 января 2020, 14:59

ЦОЗ уточняет: В Украине пока не зарегистрированы новые коронавирусы

Данные, распространенные Киевским лабораторным центром МЗ Украины, были уточнены, сообщили в Центре общественного здоровья.

«Диагностированный коронавирус не относится к виду 2019-nCoV. Поэтому, пока ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано!» - говорится в сообщении.

«В случае регистрации случае 2019-nCoV, средства массовой информации и общество будут проинформированы Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья Украины», - заверили в ведомстве.

Напомним, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения сообщил, что в Киеве по результатам исследования образцов больных подтвержден один случай заболевания коронавирусом.

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