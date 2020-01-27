Зеленский: Европа и мир сегодня не имеют права молчать, как в 39 году

27 января 2020, 16:44

Сегодня всем демократическим государствам следует объединить усилия, чтобы избежать агрессии, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

«Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 39-м году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий», - сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня, в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Украина вместе с миром чтит память жертв Холокоста и дает клятву никогда не допустить повторения одной из самых трагических страниц в истории человечества.

«Как ответственные демократические государства мы навсегда говорим «нет». «Нет» тоталитарным идеологиям, «нет» ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости», - подчеркнул глава Украинского государства.

Кроме того, он отметил, что сегодня на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами ряда государств молиться за человеческую жизнь как самое ценное на планете.

«Добро и милосердие сильнее любые геополитические амбиции. Добро и милосердие, я уверен, всегда победят», - резюмировал Зеленский.