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Общественное мнение
Происшествия
27 января 2020, 17:13

В Киеве эвакуировали центральный ж/д вокзал

В Киеве временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала», - говорится в сообщении.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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