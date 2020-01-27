Как оформить статус ребенка, пострадавшего от войны

27 января 2020, 11:07

В Станице Луганской с начала 2020 года продолжается оформление статуса детям, пострадавшим от военных действий. Об этом сегодня сообщает Станично-Луганский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (РЦСССДМ) на своей странице в Фейсбуке..

"Станично-Луганский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи сообщает, что с начала 2020 года продолжается оформление статуса детям и решается вопрос о льготах, которые они будут иметь", – говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов регулируется постановлением КМУ от 5 апреля 2017 года № 268 с изменениями, внесенными Постановлением КМУ № 301 от 11 апреля 2018 года.

Отмечается, что, согласно постановлению, соответствующие органы фиксируют факт того, что ребенок пострадал именно от военных действий и вооруженного конфликта.

Также в Центре уточнили, что оформлять ребенку такой статус необходимо, поскольку в дальнейшем, в соответствии с требованиями международного законодательства по вопросам защиты прав детей, планируется разработка механизма, который будет предусматривать ряд социальных мероприятий и льгот для этой категории детей.

Кроме того, в социальной службе напомнили, кто имеет право на получение статуса ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов.

Так, согласно п. 3 Постановления, право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время совершения антитеррористической операции не достигло 18 лет (совершеннолетия), и который в результате военных действий и вооруженных конфликтов получил ранения, контузию, увечье, или претерпел:

- физическое, сексуальное, психологическое насилие;

- был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;

- привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

- незаконно содержался, в том числе в плену.

Статус предоставляется органом опеки и попечительства, в том числе по месту регистрации проживания / пребывания ребенка как внутренне перемещенного лица или по месту жительства / пребывания ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась антитеррористическая операция, или по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и / или органами местного самоуправления.

Для предоставления статуса законный представитель ребенка или в случае, когда ребенок перемещается без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, его родственники (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра), отчим, мачеха, представитель органа опеки и попечительства подают в службу по делам детей заявление о предоставлении статуса, согласие на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» и удостоверены в установленном порядке копии следующих документов:

- свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;

- документа, удостоверяющего личность заявителя;

- документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (в случае если ребенок постоянно проживает / находится в учреждении здравоохранения, учебном заведении или другом детском учреждении, – документа, подтверждающего факт нахождения ребенка в таком учреждении) или родственные отношения между ребенком и заявителем;

- справки о взятии ребенка на учет как внутренне перемещенного лица или документа, подтверждающего проживание / пребывание ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась антитеррористическая операция.

В случае получения ребенком ранения, контузии или увечья также подаются выписки из медицинской карточки ребенка или консультационного заключения специалиста, выданные после медицинского обследования и лечения ребенка в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских учреждениях, определенных Минздравом, с указанием диагноза согласно Международной классификации болезней и проблем здоровья десятого пересмотра, полученных в период осуществления антитеррористической операции.

В случае если ребенок потерпел физическое или сексуальное насилие, был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины, привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований, незаконно содержался, в том числе в плену также подаются копии:

- заявления о совершении в отношении ребенка уголовного преступления или о привлечении ребенка к производству как потерпевшего, зарегистрированного в установленном порядке в соответствующих правоохранительных органах;

- выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства (независимо от результатов предварительного расследования) по указанным заявлением о совершении преступления в отношении ребенка в зоне военных действий и вооруженных конфликтов;

- заключение эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии), проведенной в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, которое устанавливает факты физического, сексуального насилия в отношении ребенка в результате военных действий и вооруженных конфликтов (в случае если ребенок потерпел физическое или сексуальное насилие).

Если ребенок потерпел психологическое насилие предоставляются:

- вывод оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах, подготовленный центром социальных служб для семьи, детей и молодежи по форме, утвержденной Минсоцполитики;

- к оценке потребностей семьи (лица) может быть привлечен психолог / практический психолог, психотерапевт, психиатр, работающий в другом заведении, учреждении, организации.

На основании заключения оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах с согласия родителей / законных представителей ребенок направляется в соответствующее учреждение / организации для реабилитации и получения соответствующих социальных услуг;

- копия удостоверения с надписью «Удостоверение члена семьи погибшего», если ребенок получил статус соответствии с Порядком предоставления статуса лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», некоторым категориям лиц, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украина от 23 сентября 2015 № 740;

- копия свидетельства о смерти и копия документа, подтверждающего гибель человека в населенном пункте, на территории которого осуществлялась антитеррористическая операция, или копия документа, подтверждающего смерть лица вследствие ранения, контузии, увечья, полученных в указанном населенном пункте в период осуществления антитеррористической операции