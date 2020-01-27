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Общественное мнение
Происшествия
27 января 2020, 11:39

В Киеве горит здание Минкульта, проводится массовая эвакуация

В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сейчас идет эвакуация сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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