В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сейчас идет эвакуация сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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27 января 2020, 11:39
В Киеве горит здание Минкульта, проводится массовая эвакуация
В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сейчас идет эвакуация сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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