В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина

27 января 2020, 12:18

Вчера, 26 января, в Харькове в квартире жилого дома на улице Светлой в результате взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина, сообщает пресс-служба областной полиции.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб житель квартиры.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следственным решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.