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Общественное мнение
Происшествия
27 января 2020, 12:19

Под Одессой столкнулись 11 авто, есть жертвы

Под Одессой возле поселка Дачное из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев», сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель «Skoda».

Кроме того, неподалеку от места масштабного дорожно-транспортного происшествия водитель авто Renault не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии погибла 81-летняя пассажирка легковушки.

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