27 января 2020, 12:19 Под Одессой столкнулись 11 авто, есть жертвы Под Одессой возле поселка Дачное из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев», сообщает пресс-служба областной полиции. По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель «Skoda». Кроме того, неподалеку от места масштабного дорожно-транспортного происшествия водитель авто Renault не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении. В результате аварии погибла 81-летняя пассажирка легковушки. Твитнуть Загрузка... Загрузка...