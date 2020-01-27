В Киеве зафиксирован случай коронавируса

27 января 2020, 14:05

В Киеве по результатам исследования образцов больных подтвержден один случай заболевания коронавирусом, сообщает Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения.

«За эпидсезон 2019-2020 гг. учреждениями здравоохранения, осуществляющими дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобными заболеваними (ГПЗ) и тяжелыми ОРВИ, доставлены в вирусологическую лабораторию ГУ «КМЛЦ Минздрава Украины» 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получены 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипированный - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус – 1», - говорится в сообщении.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.