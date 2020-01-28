Посольство настоятельно рекомендует украинцам покинуть Китай

28 января 2020, 12:26

Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории страны, уехать из Китая в связи со стремительным распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса 2019-nCoV.

«Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства», - говорится на странице ведомства в Facebook.

Посольство советует следить за оперативной информацией на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/), сообщениям СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить на «горячую линию» Посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты emb_cn@mfa.gov.ua

Напомним, в Китае количество жертв от коронавируса достигло 106 человек, заражение обнаружили у более 1,7 тысячи человек.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также обнаружили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде, Непале и Германии.