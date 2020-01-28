Боевики неделю блокируют передвижение миссии ОБСЕ возле участков разведения сил

28 января 2020, 12:58

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают блокировать работу мониторинговой миссии ОБСЕ возле участков разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что согласно отчету миссии, 25 и 26 января на блокпосте примерно в 3 км от участка разведения сил и средств в районе Петровского представители боевиков снова запретили патрулю миссии проезд к участку разведения. В пресс-центре подчеркнули, что ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели.

"Кроме того, в эти же дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения)", - говорится в сообщении. Такие действия, по мнению представителей украинской стороны СЦКК, могут проводиться, чтобы скрыть деятельность вооруженных формирований РФ и нарушение минских договоренностей.