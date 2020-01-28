Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая

28 января 2020, 13:10

Во Львове госпитализировали студента, который вернулся с учебы из Китая. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины Олег Когут, передает РБК-Украина.

Отмечается, что первые анализы студента свидетельствуют об отсутствии коронавируса, но специалисты будут проводить окончательные исследования.

«Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо – у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было», - рассказал Когут.

Сообщается, что юношу изолировали в отдельном боксе. Тщательные исследования будут проведены сегодня, 28 января.

Когут подчеркнул, что даже если окажется, что это именно коронавирус, то его «очаг» уже локализован - юноша находится в боксовой палате в инфекционном стационаре и «от него уже никто не заразится».

19-летний студент прилетел из Китая в Варшаву, откуда уже ехал до Львова автобусом. Сейчас пытаются установить и водителя перевозчика, и пассажиров, которые контактировали с парнем. Кроме того, его мать сейчас также в больнице, однако без признаков заболевания.

Напомним, в Китае количество жертв от коронавируса достигло 106 человек, заражение обнаружили у более 1,7 тысячи человек.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также обнаружили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде, Непале и Германии.