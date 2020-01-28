Кабмин изменил принцип формирования цены на газ для населения

28 января 2020, 13:42

Кабинет Министров привязал цену продажи «Нафтогазом Украины» природного газа населению и теплокоммунэнерго к котировкам на нидерландском хабе TTF.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, пишет Экономическая правда.

«С 1 января 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» осуществляет продажу/поставку природного газа... по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки газа на нидерландском газовом хабе..., разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину...», - говорится в документе.

Отмечается, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Таким образом, цена на газ для населения в рамках механизма PSO будет формироваться с учетом котировок на хабе TTF плюс разница в уровне цен между TTF и границей Украины плюс плата за вход в украинскую ГТС плюс торговая наценка и стоимость капитала Нафтогаза.

Например, если стоимость ресурса на TTF в январе составит примерно 3,3 тысяч гривен за тысячу кубометров, то с остальными компонентами оптовая цена будет на уровне примерно 4,7 тысяч гривен за тысячу кубометров (без НДС).

Напомним, с 1 января 2020 цена на газ для населения должна была стать стать рыночной. Такое условие прописано в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

До этого «Нафтогаз» поставлял населению топливо по сниженной цене на условиях так называемых специальных обязательств.

Для определения цены на газ по специальным обязательствами «Нафтогаз» анализировал четыре показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, цену по правительственному постановлению №867, которое устанавливает цену 8,55 грн за куб м.