Девушек-волонтеров высадили из автобуса из-за российского сериала

28 января 2020, 14:00

Водитель автобуса, следовавшего из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса, и начал толкать девушку, которая это снимала на телефон.

Об этом сообщила медик и волонтер Ярина Чорногуз в Facebook.

«Только что мы с Настей Конфедерат были вынуждены остановить автобус, которым ехали из Луцка в Киев, на трассе из-за отказа водителя выключить российский сериал.

Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался. Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук», - написала она.

Затем, по словам Чорногуз, водитель потребовал, чтобы они узнали мнение большинства автобуса.

«Я повернулась и объяснила все то же людям, и принципиально ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, что ей безразлично на каком языке и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальные в автобусе просто промолчали», - отметила волонтер.

Компания-перевозчик опубликовала пост с извинениями за поведение своих сотрудников.