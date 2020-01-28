На киевском мосту произошло массовое ДТП, трое пострадавших

28 января 2020, 15:02

В Днепровском районе Киеве на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, в результате чего пострадали трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация о ДТП поступила в полицию вчера вечером. Предварительно установлено, что во время движения в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате этого столкнулись пять автомобилей.

В ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из автомобилей. Врачи их госпитализировали в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств", - говорится в сообщении.