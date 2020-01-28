Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
28 января 2020, 09:47

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса, изменив риск на региональном и глобальном уровне на «очень высокий».

Об этом свидетельствует информационный отчет за 26 января, пишет Укринформ.

«Очень высокий в Китае, высокий на региональном уровне и высокий на глобальном уровне», - говорится в отчете.

В сноске к данной информации в ВОЗ указали, что в отчетах за четверг, пятницу и субботу, где говорилось, что глобальная угроза была «умеренной», организация допустила «ошибку».

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: