ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

28 января 2020, 09:47

Всемирная организация здравоохранения уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса, изменив риск на региональном и глобальном уровне на «очень высокий».

Об этом свидетельствует информационный отчет за 26 января, пишет Укринформ.

«Очень высокий в Китае, высокий на региональном уровне и высокий на глобальном уровне», - говорится в отчете.

В сноске к данной информации в ВОЗ указали, что в отчетах за четверг, пятницу и субботу, где говорилось, что глобальная угроза была «умеренной», организация допустила «ошибку».