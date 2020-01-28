Особенности CRM программ, о которых вы должны знать

28 января 2020, 17:18

CRM является лидирующим рынком программного обеспечения в мире с выручкой 40 миллиардов долларов и ежегодным ростом на 16%. И, хотя 9 из 10 крупных компаний используют программное обеспечение CRM, то в малых предприятиях только происходит ее внедрение. Правильный CRM для салона красоты может выровнять игровое поле с крупными или сетевыми салонами, позволяя небольшим организациям узнавать, продавать и удерживать своих клиентов, тем самым увеличивая доход.

Зачем нужен CRM?

Прежде чем мы расскажем о ключевых функциях, которые делают CRM жизненно важной для любого небольшого предприятия (в том числе парикмахерские, спа-салоны), давайте поговорим об основных проблемах взаимоотношений с клиентами, с которыми сталкивается малый бизнес и которые должна решить CRM.

Салоны не знают, кто их клиенты, кроме нескольких «завсегдатаев».

Они испытывают трудности со сбором контактной информации о клиенте и прикреплением истории транзакций и коммуникаций к записям клиентов.

Изо всех сил пытаются разделить клиентов на соответствующие категории, чтобы обеспечить эффективные маркетинговые кампании.

CRM должна быть простой в использовании

Для CRM корпоративного уровня обычно требуется один или несколько штатных сотрудников, единственной задачей которых является управление программным обеспечением и интерпретация данных для команд компании по маркетингу и управлению клиентским опытом. Похоже ли это на то, что у владельца салона красоты есть время или ресурсы? Нет.

Более того, даже многие CRM, «созданные для малого бизнеса», требуют тратить часы каждую неделю на сбор информации электронной почты, ввод вручную адресов клиентов и других соответствующих данных, а также на управление маркетинговыми кампаниями лояльности.

Лучшее программное обеспечение CRM для небольшого салона красоты должно автоматизировать большинство ключевых задач, чтобы свести пользовательский ввод к абсолютному минимуму, тем самым сэкономив вам как можно больше времени.

В CRM изначально должны быть полезные данные

Основная проблема, с которой сталкиваются предприятия при управлении взаимоотношениями с клиентами, заключается в том, что они просто недостаточно знают своих клиентов. Крупные компании используют многомиллионные системы и процессы продаж, которые позволяют им собирать и сопоставлять имена клиентов, контактную информацию, данные кредитных карт, адреса электронной почты и многое другое, но небольшие салоны красоты могут знать только несколько «постоянных клиентов» и не иметь реального способа сбора, организации и обновления данных клиентов. Это называется «проблема нулевых данных».

Предприятия с CRM получают на 22% больше повторных посетителей, на 20% больше доходов и экономят 10 часов в неделю. Если вы можете отслеживать взаимодействие с каждым клиентом и поддерживать с ним связь после того, как они покинут ваш салон, это и есть сущность CRM - и это действительно изменяет правила игры на рынке услуг для небольших салонов красоты.