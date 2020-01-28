Задержана банда подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком

28 января 2020, 10:02

Прокуратура Кировоградской области совместно с Нацполицией и СБУ разоблачила преступную группу, члены которой подозреваются в убийстве адвоката в Кропивницком.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Три человека группы задержаны. Им объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.1,5,6,11,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. В ходе санкционированных обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъято оружие и патроны.

По данным следствия, эти лица совершили заказное убийства адвоката, которое произошло летом 2019 года. Следствие устанавливает заказчиков этого преступления. Проверяется причастность этих лиц к совершению других преступлений.

Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, адвоката Александра Иванова убили возле СИЗО в Кропивницком 22 августа 2019. Мужчина погиб в результате огнестрельного ранения, неизвестные подъехали на автомобиле и расстреляли адвоката из автоматического оружия.

Позже в больнице умер второй пострадавший.