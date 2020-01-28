Користуйтесь Електронним кабінетом платника для автоматичного заповнення декларації про майновий стан та доходи

28 января 2020, 10:09

У Головному управлінні ДПС у Луганській області наголосили, що в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року.

Для спрощення процедури подання податкової декларації в Електронному кабінеті платника діє сервіс, який надає можливість на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб, та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна скористатися частковим автоматичним заповненням декларації про майновий стан та доходи.

Скористатися цим способом подання декларації можна лише за наявності особистого електронного цифрового підпису.

Для його отримання необхідно звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів.

У Луганській області такі центри знаходяться:

- у м. Сєвєродонецьку за адресою: бульвар Дружби Народів, 32А, 3 поверх, службове приміщення № 303, тел.: (06452) 4-40-44;

- у м. Старобільську за адресою: вул. Шевченко, буд. 8, тел.: (06461) 2-05-78.

Нагадаємо, що з 01.01.2020 року запроваджено нову форму Податкової декларації про майновий стан і доходи (наказ Міністерства фінансів України від 25.04.2019 року №177) за новими ідентифікаторами форм «F0100111» та «F0100211» з відповідними додатками.

Доступ до «Електронного кабінету» можна здійснити за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/ або через веб-портал ДПС України https://tax.gov.ua/.