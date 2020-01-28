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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
28 января 2020, 10:29

Боевики снова совершили обстрел на участке разведения сторон

Накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют вооруженные провокации в районе участка разведения, заявили в штабе ООС.

Так, вчера 27 января в 21:50, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в пределах участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка.

«Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Таким образом, по замыслу российских оккупантов, они будут иметь все основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи.

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