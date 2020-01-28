На Запорожье от гриппа умерла женщина

29 января 2020, 15:02

В Запорожской области в результате гриппа скончалась 51-летняя женщина, сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Отмечается, что проживавшая в Запорожском районе женщина заболела 17 января, и только на восьмой день болезни обратилась к врачам. Ее госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, однако 28 января она скончалась, несмотря на активные реанимационные мероприятия.

В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на наличие вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз «Грипп, негоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение».

Также сообщается, что это второй летальный случай от гриппа в текущем году в Запорожской области. В обеих случаях умершие не были привиты от гриппа.