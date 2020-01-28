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Общественное мнение
Экономика
29 января 2020, 15:57

В Киеве выплачивают почти четверть всех зарплат в Украине

Государственная служба статистики обнародовала данные по фонду заработной платы в Украине в 2019 году.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, фонд оплаты труда за 2019 год составил 963,4 млрд грн, что на 14,9% больше, чем в 2018 году (838,3 млрд грн).

Самую большую долю занимает Киев - 226,9 млрд грн (23,6%). Далее идут Днепропетровская (98,7 млрд грн, или 10,3%) Харьковская (61,1 млрд грн, 6,3%), Львовская (53,8 млрд грн, 5,6%) и Донецкая (51,9 млрд грн, 5,4%) области.

Данные подготовлены по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

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