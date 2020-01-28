29 января 2020, 16:22 На авиарейсы или поезда теперь можно регистрироваться по е-удостоверению водителя По электронному удостоверению водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс или поезд. Как сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров. «Сегодня правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении «Дия» вместо паспорта. Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд» - больше не проблема. Делаем путешествия удобными для украинцев», – написал он. Твитнуть Загрузка... Загрузка...