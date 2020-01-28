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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
29 января 2020, 16:22

На авиарейсы или поезда теперь можно регистрироваться по е-удостоверению водителя

По электронному удостоверению водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс или поезд.

Как сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.

«Сегодня правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении «Дия» вместо паспорта. Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд» - больше не проблема. Делаем путешествия удобными для украинцев», – написал он.

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