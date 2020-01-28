На авиарейсы или поезда теперь можно регистрироваться по е-удостоверению водителя

По электронному удостоверению водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс или поезд.
Как сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.
«Сегодня правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении «Дия» вместо паспорта. Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд» - больше не проблема. Делаем путешествия удобными для украинцев», – написал он.