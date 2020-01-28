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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
29 января 2020, 17:28

В столице презентовали результаты опроса в рамках проекта по реинтеграции ветеранов

В столице презентовали результаты опроса, проведенного в рамках проекта по реинтеграции ветеранов, который внедряется Международной организацией по миграции. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.

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