В столице презентовали результаты опроса в рамках проекта по реинтеграции ветеранов

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Цитата дня

"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"

Первый президент Леонид Кравчук