В столице презентовали результаты опроса, проведенного в рамках проекта по реинтеграции ветеранов, который внедряется Международной организацией по миграции. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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29 января 2020, 17:28
В столице презентовали результаты опроса в рамках проекта по реинтеграции ветеранов
В столице презентовали результаты опроса, проведенного в рамках проекта по реинтеграции ветеранов, который внедряется Международной организацией по миграции. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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