Из Китая в связи с вирусом перенесли международные спортивные турниры

29 января 2020, 17:56

В связи со вспышкой нового коронавируса из Китая были отменены проведения международные турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу.

Об этом сообщает Reuters.

Так, был перенесен из Китая зональный теннисный турнир Кубка федерации Международной теннисной федерации (ITF), который должен был состояться 4-8 февраля в Дунгуане. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Янкине 15-16 февраля - первое официальное тестовое соревнование перед Олимпийскими играми в Пекине 2022 года. Кроме этого были отменены матчи с участием китайских клубов в Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Ранее Китай отказался от проведения матчей в своей стране.

Также отмечается, что были перенесены из Китая матчи группы В второго дивизиона юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет), а также отборочный турнир по олимпийскому баскетболу среди женских команд.