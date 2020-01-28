Контактная группа разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе

29 января 2020, 18:00

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 году.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - заявила Олифер.

Также она добавила, что во время заседания контактной группы украинская сторона четко заявила о решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за рубежом, что является основным для выполнения минских соглашений.

"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Кроме того, Олифер отметила, что ситуация с безопасностью остается сложной.