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Общественное мнение
Политика / Региональные
29 января 2020, 18:00

Контактная группа разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 году.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - заявила Олифер.

Также она добавила, что во время заседания контактной группы украинская сторона четко заявила о решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за рубежом, что является основным для выполнения минских соглашений.

"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Кроме того, Олифер отметила, что ситуация с безопасностью остается сложной.

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