Глава ОГА: На Луганщине проживает меньше людей, чем показала электронная перепись

29 января 2020, 09:38

В Луганской области проживает на четверть меньше людей, чем показали данные электронной переписи населения по состоянию на 1 декабря 2019 года. Такими данными располагает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сообщает hromadske.

«Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тыс. постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тыс. переселенцев, но по факту проживают около 100 тыс.», — сказал глава облгосадминистрации.

По данным оценки численности наличного населения в Луганской области проживает 1 млн 127 тыс. 500 человек. Так, цифра, указанная в электронной переписи, выше данных главы Луганской ОГА на 380 тыс. человек (33%).

Напомним, на территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. человек.

Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.

По сравнению с предыдущей переписью 2001 года население Украины сократилось более чем 11 млн человек. Тогда этот показатель составил 48 млн 457 тыс.