Энергетики восстановили электроснабжение в Золотом-4

29 января 2020, 10:55

Работники "Луганского энергетического объединения" завершили работы по восстановлению линии электропередач в Золотом-4, которая была повреждена во время обстрелов 18 января. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

"Энергетики Луганщины успешно выполнили аварийно-восстановительные работы линии ВЛ-0,4 кВ, которая была повреждена в результате обстрела 18.01.2020 года. Дождавшись согласований на установку "режима тишины", работники ЛЭО вернули желанный свет жителям многострадального населенного пункта", – говорится в сообщении.

Из-за несоблюдения режима тишины 19 января аварийно-восстановительной бригаде энергетиков, которая пыталась восстановить электроснабжение в Золотом-4, не удалось завершить необходимые работы. Начался интенсивный обстрел в этом районе со стороны боевиков.

Энергетикам пришлось ждать согласования режима тишины, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем работников, и только потом приступить к восстановлению линии электропередач.