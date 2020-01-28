Понад 96 тисяч адміністративних послуг надано Центрами обслуговування платників Луганщини за 2019 рік

29 января 2020, 11:03

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у 2019 році платникам надано 96 тис. 27 адміністративних послуг.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 42 тис. 118 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 23 тис. 311 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 4 тис. 369 витягів), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 5 тис. 112 книг), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 3 тис. 201 книгу), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 4 тис. 34 платника), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби (видано 3 тис. 764 довідки).

В усіх Центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті територіальних органів ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.