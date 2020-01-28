В Украине школы закрывают на карантин

29 января 2020, 12:02

По состоянию на 28 января из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в ряде областей школы продолжают закрываться на карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина

Кировоградская область

В Кропивницком некоторые школы частично закрываются на карантин. В частности, известно о закрытии классов в школах № 32, 26, 16 и Новониколаевской гимназии. При этом местная власть подчеркивает, что оснований для введения карантина в городе отсутствуют.

Киев

По состоянию на 28 января в Киеве на карантин закрыли одну школу, еще в восьми учебный процесс приостановлен частично. При этом эпидемический порог в Киеве на низком уровне и не требует введения дополнительных мер.

Черкасская область

С 29 января и до 9 февраля все школы закрываются на карантин в Черкассах. Карантин объявлен, поскольку в городе наблюдается быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Донецкая область

В 59 школах Донецкой области полностью остановлено обучение, а в девяти школах - частично. На карантин полностью были закрыты школы в Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе. Частично - в Мариуполе и Краматорске.

Волынская область

В семи волынских школах уже приостановили обучение. На карантин закрыли школы в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах. По словам заведующей отдела областного лабораторного центра Ирины Енжиевской, превышение эпидемического порога заболеваемости зафиксировано в Камень-Каширском, Локачинском, Маневичском, Любешивском районах и в Нововолынске.

Луганская область

С 28 января все школы и садики Северодонецка уходят на карантин. Ожидается, что образовательный процесс возобновится через неделю.

Николаевская область

По данным Николаевской ОГА, с 29 января в Николаеве из-за гриппа будет приостановлен образовательный процесс в гимназии №2, специализированной школе искусств и прикладных ремесел "Академия детского творчества" и школе № 61. Кроме того, с 23 января образовательный процесс приостановлен в школе № 1 имени О. Ольжича, а с 24 января - в школе № 24.

Одесская область

А в Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.

Сумская область

Здесь 15 школ закрывают на карантин из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недригайловском, Сумском, Тростянецком районах, а также в городах Сумы и Лебедин.

Винницкая область

По состоянию на 27 января в Винницкой области на карантин закрыли 13 школ. Обучение приостановили в образовательных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов.

Ровенская область

Пока "рекордсменом" по количеству закрытых школ является Ровенская область. Здесь на карантин уже закрыли 39 учебных заведений.

Запорожская область

До конца января на карантин закрыты все школы и детские сады в Бердянске. В результате роста заболеваемости приостановлена работа 51 класса в 27 школах Запорожской области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.