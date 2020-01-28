29 января 2020, 14:27 В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине 29-31 января ожидается значительное осложнение погодных условий, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Так, в Карпатах ожидается умеренный, 31 января значений снег, метели, прирост снежного покрова 20-30 см, на дорогах гололедица, в западных, северных, местами центральных и восточных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-8 см. Также 30 января на Черниговщине и Сумщине ожидается значений мокрый снег, метели, образование снежного покрова 10-20 см. 29-30 января в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с, ночью на дорогах гололедица. Осложнение погодных условий соответствует I (желтому) уровню опасности и вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, а местами возможно прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности, оранжевый). Твитнуть Загрузка... Загрузка...