Коронавирус в Китае унес жизни уже 170 человек

30 января 2020, 09:00

Количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.

38 человек скончались за минувшие сутки.

Все жертвы коронавируса являются жителями Китая. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на материковом Китае достигло 7 771. В целом по всему миру этим вирусом инфицированы 7 894 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.