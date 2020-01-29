СБУ задержала бывшего боевика НВФ «Призрак»

30 января 2020, 14:19

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак».

По данным пресс-центра ведомства, житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области. После освобождения в июне 2014 года мужчина присоединился к террористам «ДНР». Боевики поручили ему нести «боевые дежурства» на блокпостах в районе города Северск.

После освобождения населенного пункта силами Антитеррористической операции летом 2014 он бежал от боевиков и длительное время скрывался на территории Российской Федерации. В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию Донецкой области и в январе 2020-го был установлен и задержан контрразведчиками спецслужбы.

В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно с Бахмутским отделом полиции Главным управлением Национальной полиции Украины в Донецкой области.