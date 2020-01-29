Канада тоже ввела санкции за «выборы» в Крыму

30 января 2020, 14:49

Правительство Канады объявило новые санкции в отношении граждан РФ, причастных к нелегитимным выборам в Крыму в 2019 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает 112 Украина.

«Канада вводит санкции в соответствии с законом о специальных экономических мерах в отношении шести лиц, причастных к нелегитимным выборам, проведенным в оккупированном Россией Крыму 8 сентября 2019 года», - говорится в сообщении.

Свои действия Оттава связывает с поддержкой трансатлантического единства в вопросе реакции на агрессивные действия России в Украине и нарушения международного права. Санкции напоминают о неизменности поддержки Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждении незаконной аннексии Россией Крыма.

В поправках в Положение о специальных экономических мерах указывается, что ограничительные меры касаются шести физических лиц: так называемых врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя «Законодательного собрания Севастополя» Владимира Немцева, члена «Совета Федерации от Севастополя» Екатерины Албатаевой, главы «ЦИК Севастополя» Сергея Даниленко, его заместителя Лидии Басовой и та секретаря «ЦИК» Екатерины Пырковой.

После незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году Канада наложила санкции на более чем 430 физических и юридических лиц. Санкции Канады предполагают замораживание активов и запрет на заключение сделок с лицами, попавшими под санкции.

Напомним, во вторник, 28 января, ЕС расширил индивидуальный санкционный список по Крыму. Санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в аннексированном Крыму. Индивидуальные санкции включают заморозку активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Позже Минфин США объявил о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию – «Гранд Сервис Экспресс».