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Общественное мнение
Криминал / Региональные
30 января 2020, 15:02

Возле подконтрольного «ЛНР» Боково-Платово обнаружили копанку

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области функционировала копанка.

Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В ходе совместных мероприятий финансовой полиции и генеральной прокуратуры ЛНР, направленных на отработку угледобывающих предприятий, расположенных на территории республики, вблизи населенного пункта Боково-Платово Антрацитовского района установлен факт осуществления незаконной добычи угля», – утверждают в «ЛНР».

«В ходе проведения проверки изъята угольная масса в объеме 50 тонн и оборудование кустарного производства на общую сумму 570 тыс. руб. (227 тыс. грн по местному курсу на 30.01.2020 – ред.)», – добавляют в «республике».

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