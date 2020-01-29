30 января 2020, 15:10

«Діяльність служби зайнятості у 2019 році. Пріоритети та інновації» - таку тему розкрив директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болотський під час брифінгу, що відбувся 29 січня в Луганській обласній державній адміністрації.

Свій виступ керівник ЛОЦЗ розпочав з основних показників роботи. Так, за офіційними даними, рівень безробіття протягом минулого року зменшився з 15,1% до 13,7%. Протягом звітного періоду роботу отримали 19,1 тис. осіб (на 1,2 тис. осіб або 6,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року), зокрема, 52,8% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.

Відкрили власну справу за сприяння служби зайнятості 54 безробітні особи. На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 515 безробітних осіб. Проходили навчання за направленням служби зайнятості 3,8 тис. безробітних.

Керівник служби розповів представникам ЗМІ про новітні сервіси служби зайнятості, що були запроваджені торік. Це Кар’єрні радники, які навчають безробітних самостійно здійснювати пошук роботи та долати психологічні перешкоди, а також Консультанти роботодавця, які допомагають швидко закривати вакансії, адже спеціалізуються на особливостях конкретних підприємств та галузей економіки.

У серпні минулого року фахівці ЛОЦЗ розробили для своїх клієнтів Telegram-Bot, за допомогою якого користувачі можуть з власного смартфону отримати консультації про електронні сервіси, записатися на прийом, стати на облік, відкрити власну справу, переглянути вакансії або подати інформацію про вакансії.

З початку 2020 року почав працювати Освітній портал державної служби зайнятості (http://skills.dcz.gov.ua/). Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції, затребувані на ринку праці, та пройти професійне навчання. На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання.

Журналісти цікавилися питаннями змін в законодавстві про зайнятість населення, трудової міграції за кордон та легалізації найманої праці, найактуальнішими професіями на сьогоднішній день та можливістю безкоштовно отримати робітничі професії в Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ тощо.