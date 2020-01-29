Задержаны трое подозреваемых в расклейке пророссийских билбордов в Киеве

30 января 2020, 16:36

В столице полицейские задержали трех лиц, подозреваемых в расклеивании провокационных билбордов с текстом «Россия – наш главный стратегический партнер», сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов», – говорится в сообщении.

Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств.

По каждому факту размещения билбордов начато уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве 29 января появились билборды с текстом «Россия – наш главный стратегический партнер» и подписью Олег Катющенко.

Отмечалось, что на них не были указаны какие-либо исходные данные, кроме того, текст на русском языке как минимум нарушает закон о рекламе. Пользователи в комментариях отмечали, что это могла быть провокация.