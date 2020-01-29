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Общественное мнение
Общество / Региональные
30 января 2020, 16:59

Луганщина на пороге энергетического коллапса

В связи с тем, что на "Луганской ТЭС" существует вероятность прекращения поставок природного газа по требованию НАК "Нафтогаз Украины" с 1 февраля 2020 года, следствием этого может стать остановка генерации станции.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Региональный Диспетчерский Пункт Северного Региона "Укрэнерго" предупредил ООО "ЛЭО" письмом о том, что генерация Луганской ТЭС, будет остановлена. Это приведет к критическому снижению надежности энергоснабжения Луганского энергоузла. Вероятно, будут применены графики ограничений электроэнергии.

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