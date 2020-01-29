Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
30 января 2020, 17:57

В Запорожье сожгли авто активиста

В Днепровском районе Запорожья сгорел автомобиль, которым пользовался местный активист.

Как сообщает пресс-служба полиции области, 30 января около 04:00 поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Штурмовой горит автомобиль.

Установлено, что у дома произошло возгорание автомобиля «Volkswagen», которым пользовался местный активист. Пожар ликвидирован сотрудниками ГосЧС. Пострадавших нет.

«В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-розыскных и следственных действий для установления лиц, причастных к совершению преступления. Раскрытие и расследование уголовного производства находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области. Полиция приложит максимальные усилия, чтобы раскрыть это дерзкое преступление», - отметил и.о. начальника Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: