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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
30 января 2020, 18:32

Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие

С начала текущих суток, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи населенного пункта Березово.

Также боевики трижды обстреляли Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы. Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

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