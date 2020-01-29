Використання РРО стає простішим, дешевшим, швидшим

30 января 2020, 18:35

У Головному управлінні ДПС у Луганській області роз’яснюють. Застосування програмного РРО у порівнянні з традиційним має значні переваги, зокрема:

- можна встановити на будь-який гаджет і зекономити на придбанні традиційних касових апаратів та їх обслуговуванні;

- онлайн реєстрація через Електронний кабінет;

- онлайн передача (отримання) даних до фіскального серверу контролюючого органу;

- за запитом користувача автоматичне створення Z-звіту (періодичного звіту) засобами фіскального серверу або засобами програмного РРО;

- дозволяє виключити послуги інформаційних еквайєрів, якими передаються дані РРО;

- дозволяє працювати в режимі offline (до 36 годин разово та не більше 168 годин протягом календарного місяця) та надіслати до ДПС дані про здійснені розрахункові операції після завершення режиму offline;

- ДПС надаватиме своє програмне рішення платникам податків безкоштовно та інформаційну підтримку щодо реєстрації та застосування програмних РРО в межах встановленого фінансування;

- суб’єкт господарювання на свій власний вибір може використовувати або класичний, або програмний РРО в залежності від своїх потреб;

- платники податків зможуть використовувати будь-який представлений на ринку програмний РРО в залежності від своїх фінансових можливостей та функціональних потреб.