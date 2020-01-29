Укрпочта: Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

30 января 2020, 09:40

Доставка почтовых отправлений между Украиной и Китаем осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба «Укрпочты».

«Друзья, напоминаем: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов. К тому же доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.

«Укрпочта» сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV