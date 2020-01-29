Сенцов: Я не собираюсь в политику

30 января 2020, 10:02

Бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что не собирается идти в политику или создавать какую-то партию.

Об этом он написал в Facebook.

«Я считаю, что не надо оправдываться, когда считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься. И когда информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам – это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать. Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю», - заявил Сенцов.

«На моей любимой футболке есть такая надпись: «BORN FREE» (рожденный свободным). Именно таким я стараюсь оставаться, и никому не удастся меня, ни купить, ни запугать!» - написал он.