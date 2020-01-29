Во Львове сожгли авто журналистки Радио Свобода

30 января 2020, 11:39

В полночь, 30 января, во Львове неизвестный поджег автомобиль журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Никто не пострадал.

По словам свидетелей, к машине подошел человек с закрытым лицом, который положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежала, сообщает издание.

Рядом с подожженным автомобилем находились машины, но огонь на них не перекинулся. Пожарные его погасили. Автомобиль уничтожен.

Журналист обратилась с заявлением в полицию. Продолжаются следственные действия, и полиция изучает различные версии поджога. Галина Терещук отвергает бытовые версии, которые могли бы стать основанием для преступления.