В МВД заявили о готовности к внедрению института уголовных проступков

30 января 2020, 12:30

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили готовность к внедрению института уголовных проступков в 2020 году.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает РБК-Украина.

Так, институт уголовных проступков будет введен с 1 июля 2020

"Усилить аналитическое направление оперативной работы, активизировать подготовку действий с целью внедрения института проступков. Эта работа начата, я думаю, что в этом году мы продолжим и этот вопрос будет решен", - заявил Яровой.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом закон об отсрочке введения института уголовных проступков. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №2155.