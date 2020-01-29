30 января 2020, 12:59 В Украине будет работать еще одна международная платежная система Национальный банк Украины согласовал изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы FORPOST на международную платежную систему NovaPay. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Как отметили в пресс-службе, международная платежная система NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системе, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины. Напомним, платежная система FORPOST связана с компанией "Новая почта". Ранее директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. Твитнуть Загрузка... Загрузка...