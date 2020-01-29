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Общественное мнение
Экономика
30 января 2020, 12:59

В Украине будет работать еще одна международная платежная система

Национальный банк Украины согласовал изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы FORPOST на международную платежную систему NovaPay. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, международная платежная система NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системе, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.

Напомним, платежная система FORPOST связана с компанией "Новая почта".

Ранее директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке.

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