Украина ввела временный безвиз для граждан Великобритании

30 января 2020, 13:39

Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

«Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Великобритания покинет Европейский Союз 31 января 2020 года. До конца года между ними будет продолжаться переходный период. Украина имеет безвизовый режим с ЕС, однако британцы имели право на собственную визовую политику в рамках ЕС, поэтому украинцам нужна была виза для въезда в Великобританию.