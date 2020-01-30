ВОЗ признала вспышку коронавируса международной угрозой

31 января 2020, 09:00

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает РБК-Украина.

Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанным с распространением коронавирусом за пределами Китая.

"По всем этим причинам я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой", - заявил Гебреисус.

При этом глава ВОЗ отметил, что заявление о чрезвычайной ситуацией в связи со вспышкой коронавируса не является вотумом недоверия Китая.

"Мы бы видели гораздо больше случаев за пределами Китая к настоящему времени - и, возможно, смерти - если бы не усилия правительства, а также прогресс, которого они достигли, чтобы защитить своих людей и людей в мире", - отметил Гебреисус.