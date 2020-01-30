Епифаний и Помпео обсудили вызовы для ПЦУ на оккупированных территориях

31 января 2020, 14:07

Митрополит киевский и всея Украины Епифаний в ходе встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео обсудили вызов для Православной церкви Украины на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

Встреча состоялась в рамках визита Помпео в Украину на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Предстоятель рассказал гостю о становлении Православной церкви Украины, взаимодействие с обществом и государством, а также расширении международных связей ПЦУ.

Особое внимание было уделено вызовам для поместной Украинской православной церкви, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться наша страна, так и на пути демократических реформ.

Митрополит призвал продолжать эту поддержку и усиливать санкционное сдерживание России до полного прекращения нарушения прав человека на оккупированных территориях, их освобождения от оккупации и восстановления территориальной целостности Украины, ее суверенитета в пределах международно признанных границ.

Были обсуждены также другие вопросы и стороны договорились о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.

Напомним, государственный секретарь США Майклом Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко заявил о полной поддержке Украины Соединенными Штатами Америки в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны.