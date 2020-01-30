Президент позвал американские компании добывать газ в Украине

31 января 2020, 14:58

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает ощутимое увеличение инвестиционного и торгового сотрудничества между Украиной и США. Об этом он заявил после переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства», - сказал глава государства в заявлении для СМИ.

Президент пригласил крупный американский бизнес к участию в проектах по строительству дорог, а также - в проектах по добыче украинского природного газа и нефти.

«Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», - отметил Зеленский.

Также президент поставил вопрос об отмене Вашингтоном пошлин на импорт стали из Украины в размере 25%.

«Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта, поэтому мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины», - сказал ГЛАВА государства.

Кроме этого, по его словам, Украина стремится выстроить эффективное сотрудничество с Международной финансовой корпорацией, в частности в реализации совместных кейсов в различных сферах.

«Я уверен, что 2020-й станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционную и торговую сотрудничество между Украиной и США», - подчеркнул президент.

Он выразил благодарность государственному секретарю Майку Помпео и США за всестороннюю поддержку и помощь Украине, а также за плодотворные переговоры.

Помпео отметил, что была восстановлена ​​работа комиссии США-Украина по вопросам стратегического партнерства.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать инвестиционную поддержку Украине, а также поддерживают рекомендации МВФ.